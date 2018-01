Construção civil encerra ano com retração de 3,2% O produto da indústra da construção civil brasileira deve encerrar o ano com retração de 3,2%. A previsão foi divulgada hoje pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), com base em estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). "Nos últimos quatro anos, o produto do setor acumulou queda de 7%", criticou o presidente do Sinduscon, Artur Quaresma Filho. Segundo ele, em 1999, o setor encolheu 3,8%; em 2000, houve crescimento de 2,6%, que foi anulado pela retração de 2,6% em 2001. "Saímos do segundo mandato de FHC pior do que entramos", concluiu o vice-presidente de Economia da entidade, Eduardo Zaidan. Desde 98, foram eliminados 71 mil empregos na construção civil brasileira. Só no Estado de São Paulo, de janeiro até outubro deste ano, 7.500 vagas foram fechadas, indicando recuo de 3,69% sobre igual período de 2001. Os segmentos mais afetados foram o de obras de edificações, cujos empregos diminuíram 1,5%, e de obras de infra-estrutura, com queda de 12%. No País, a queda de empregos no setor de contrução civil foi de 2,23% entre janeiro e setembro. Também os segmentos de obras de edificacões e de infra-estrutura foram os mais sacrificados, com recuo de 3% e 6%, respectivamente. O aquecimento do mercado de alto padrão, que animou os incorporadores neste ano, é encarado com ceticismo pelos construtores, já que não contribuiu para uma melhora significativa do setor como um todo. "Este mercado é apenas a ponta da pirâmide e não foi suficiente para alavancar o setor", disse Zaidan. Materiais O desaquecimento na construção também se expressou na queda da produção brasileira de materiais. Entre janeiro e outubro, houve uma redução média de 4,18% sobre igual período de 2001. O maior destaque ficou com o segmento de fios, cabos e condutores, com baixa de 25,13%; seguido pelo de tintas e solventes, com queda de 12,58%. A produção acumulada de cimento ficou 1,21% menor e a de vidros planos, 3,25% inferior. Quaresma Filho criticou ainda o forte reajuste de preços dos materiais. Nos últimos 12 meses, o custo unitário básico (CUB) residencial, em São Paulo, subiu 11,7%, mas os insumos básicos, como cimento, aço e vidro, aumentaram mais: 28%, 29,8% e 47,1%, respectivamente, até novembro. Devido a isso, o Sinduscon está recomendando aos seus associados a revisão de contratos com clientes públicos e privados, a fim de restabelecer o seu equilíbrio econômicos e financeiro. Para tanto, a entidade ampara-se no Artigo 37 da Constituição Federal, inciso XXI, que determina que os contratos públicos e privados tenham asseguradas condições econômicas mínimas para o cumprimento. O Sinduscon realizou entrevista coletiva, hoje, em sua sede na capital paulista.