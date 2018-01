Construção civil espera novo impacto do aço sobre custos A pressão do aço sobre os custos da construção civil foi praticamente zero em fevereiro, mas a expectativa do setor não é positiva, principalmente por conta dos reajustes do minério de ferro, em torno de 70%, registrados em março. "É difícil que as siderúrgicas absorvam esse aumento de preço. Certamente haverá mais pressão sobre nossos custos", disse o vice-presidente de Economia do Sinduscon-SP, Eduardo Zaidan. A construção civil faz parte de todos os Índices Gerais de Preços calculados pela FGV, com um peso de 10%. O aço continua a ser, segundo Zaidan, o insumo de maior impacto no setor. No acumulado de 12 meses encerrados no fim de fevereiro, o custo unitário básico da construção civil paulista subiu 8,9%, puxado sobretudo pelo aço, responsável por 26% dessa alta. Segundo o executivo, em janeiro o insumo contribuiu com 3,25% no custo unitário básico.