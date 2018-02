Construção civil gerou 10 mil vagas em novembro no País O nível de emprego da construção civil brasileira registrou alta de 0,61% em novembro de 2007, em relação a outubro, com geração de 10,8 mil postos de trabalho, segundo levantamento do Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) e da FGV Projetos, com base nos dados do Ministério do Trabalho. Nos anos anteriores, o nível de emprego foi sofreu redução em novembro, como conseqüência da conclusão de obras. De janeiro a novembro de 2007, o crescimento foi de 15,12%, com contratação de 234,6 mil empregados. O estoque total aumentou para 1,79 milhão de trabalhadores, 12,38% acima do mesmo período de 2006. No Estado de São Paulo, o nível de emprego atingiu número recorde. Foram realizadas 5,7 mil contratações em novembro, 1,13% a mais que no mês anterior. Em 12 meses, houve crescimento de 18,9%. Na capital, as contratações aumentaram 1,58% em relação a outubro e, em 12 meses, cresceram 23%.