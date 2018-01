Construção civil participará do crescimento, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, em pronunciamento no Palácio do Planalto, que as medidas de incentivo à construção civil permitirão que o setor volte a ser parte significativa no crescimento da economia brasileira e também volte a ter papel importante na geração de empregos. Segundo Lula, a medida vai beneficiar sobretudo a população mais pobre, que constrói por si mesmo suas casas. De acordo com o presidente, 60% das casas no Brasil são construídas pelas próprios proprietários dos terrenos. O presidente afirmou que com a zeragem de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para 13 produtos de construção e a redução da alíquota para 5% de outros 28 materiais permitem um barateamento nos custos da construção civil. Lula afirmou que os cidadãos precisam cobrar dos vendedores de material de construção o repasse para o preço final da desoneração promovida pelo governo. Segundo ele, as medidas adotadas pelo governo para as áreas de habitação e construção civil mostram que não vai faltar dinheiro para o setor. O presidente destacou que os recursos colocados à disposição do setor da construção este ano - de R$ 18,7 bilhões, além das medidas de desoneração anunciadas hoje -, contribuirão decisivamente para a solução do problema do déficit habitacional. Segundo o presidente, o déficit habitacional do País é de cerca de 6 milhões de imóveis. O presidente também fez referência ao montante de R$ 1 bilhão para o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que visa atacar o problema da moradia precária de populações miseráveis. Lula informou ainda que as desonerações anunciadas hoje podem ter seqüência ao longo do ano. No entanto, ele não definiu um prazo para que isto ocorra. Lula acrescentou que não foi possível tomar medidas antes porque as condições não eram tão propícias como agora. Ele lembrou que no primeiro ano de seu governo, recebeu um orçamento do governo anterior e teve de fazer um grande ajuste na economia.