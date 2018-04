Construção civil prejudicou PIB O mau desempenho da construção civil e dos serviços industriais de utilidade pública (energia elétrica e saneamento) puxou para baixo o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro semestre (0,14% ante igual período do ano passado), segundo destacou o gerente do departamento de contas nacionais do IBGE, Roberto Olinto. A construção civil apresentou queda de 7,3% no semestre, redução igual à apresentada pelos serviços industriais. Segundo Olinto, a construção vem registrando quedas consecutivas no PIB em conseqüência especialmente das dificuldades de financiamento do setor, enquanto o "crescimento muito pequeno" do consumo de energia elétrica das famílias no período afetou os serviços industriais. Na contramão dessas quedas estão os segmentos que evitaram um desempenho pior do PIB no semestre, como a indústria extrativa mineral (com ótimo resultado de 11,7%, impulsionado especialmente pela extração de petróleo), as comunicações (que apesar de diminuirem o ritmo de crescimento ante o ano passado ainda expandiram 6,7%) e a agropecuária, com aumento de 4,5%. Olinto sublinhou que desde o quarto semestre de 1998 a agropecuária vem apresentando sistematicamente crescimentos superiores aos da indústria no País. Mas alertou que isso não significa que a agropecuária tenha hoje importância superior à da indústria, já que enquanto a primeira tem peso de 8% no PIB, o setor industrial contribui com 30%. Economia em fase de espera A estabilidade do PIB do País nos últimos 12 meses até junho (0,03% ante os 12 meses até junho 2001) mostra que a economia brasileira está em fase de espera, de "vamos ver o que vai acontecer", segundo Roberto Olinto. Ele ressaltou também que há um ano, nas taxas trimestrais ante iguais trimestres do ano anterior, a variação do PIB não tem ultrapassado 1%, sendo que no segundo trimestre deste ano foi de 0,99%. Questionado se esses dados apontam uma estagnação da economia, disse que é necessário ainda um "período mais longo" de análise para definir se o nível de atividade do País está paralisado. Olinto citou a pesquisa de mercado sobre o desempenho do PIB feita ontem pela Agência Estado para mostrar que os resultados do trimestre ficaram dentro das expectativas do mercado (0,40% a 2,1%). Impostos O gerente do departamento de contas nacionais do IBGE explicou que a queda de 3,88% nos impostos sobre produtos no PIB do primeiro semestre deste ano, ante igual período do ano passado, ocorreu especialmente devido à redução na produção de automóveis e máquinas e equipamentos. Os impostos no PIB referem-se basicamente ao IPI e ao ICMS, cuja arrecadação está vinculada especialmente ao desempenho desses segmentos.