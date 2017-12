Construção civil tem o pior ano desde 1990, avalia FGV O setor de construção civil deve encerrar 2003 com o pior desempenho dos últimos 13 anos. De acordo com estudo conjuntural da Fundação Getúlio Vargas (FGV), baseado em índices do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a queda do Produto Interno Bruto (PIB) do setor deve chegar a 8,5% este ano, puxada principalmente pela falta de investimentos do chamado autoconstrutor, pessoa física que investe na construção de imóveis ou reformas e é um dos principais motores desse mercado. No ano passado, período considerado um dos mais críticos para esse mercado, a retração foi de 4,04%. De acordo com o estudo divulgado nesta terça-feira, outros fatores também contribuíram para a crise na construção civil: falta de investimentos públicos, elevação das taxas de juros e da carga tributária incidente sobre o setor e contingenciamento de crédito. "Os números apontam para um queda do produto sem precedentes", avalia o professor da FGV Fernando Garcia. "O cenário fica ainda pior quando analisados os resultados trimestre a trimestre, que resultam em quedas de 10%", completa. Pelo levantamento, todos os setores da construção civil sofreram retração ao longo do ano. Os destaques negativos ficaram por conta do segmento de artefatos de cimento, com queda de 17,91%; cimento, -11%; areia, -7,24%; e fios, cabos e condutores elétricos, com -7,59%. "As vendas do segmento de edificações caíram cerca de 5,4%, o que levou à diminuição do volume de encomendas de material de construção e prejudicou o desempenho desses fornecedores, como os de cimento", exemplifica Garcia.