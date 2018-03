Construção nos EUA cresce; preços ao produtor recuam

O Departamento de Comércio informou nesta terça-feira que a construção de moradias no país cresceu 0,5 por cento, para uma taxa anualizada e ajustada sazonalmente de 590 mil unidades, abaixo das expectativas do mercado de 610 mil. A construção de moradias em agosto foi revisada para baixo, a 587 mil unidades.

Outro relatório do Departamento de Trabalho mostrou que os preços no atacado (PPI, na sigla em inglês) caíram 0,6 por cento em setembro. Analistas estimavam estabilidade após aumento de 1,7 por cento em agosto.

"Os números do setor imobiliário ainda parecem um pouco brandos, e isso é reflexo da fraqueza do consumidor. Os dados baixos do PPI significam que o Fed está em posição de manter a taxa por enquanto", disse Subodh Kumar, estrategista-chefe de investimentos no Subodh Kumar & Associates, em Toronto.

A construção de moradias para mais de uma família despencou 15,2 por cento, para um ritmo anual de 89 mil unidades. No caso de uma única família, principal componente do mercado imobiliário, a construção cresceu 3,9 por cento, para 501 mil unidades.

Os alvarás para novas construções, um termômetro sobre a atividade futura no setor, recuaram 1,2 por cento em setembro, para um ritmo anual de 573 mil unidades. Foi a maior queda percentual desde abril.

Os preços no atacado caíram 4,8 por cento em setembro na comparação do ano, frente à queda de 4,2 por cento estimada por analistas. Excluindo alimentos e energia, os preços declinaram 0,1 por cento frente ao mês anterior e subiram 1,8 por cento na relação anual.

"O dado cheio do PPI alimenta os temores deflacionários", afirmou Doug Bender, diretor-gerente da McQueen, Ball & Associates.