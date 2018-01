Construção residencial terá investimento de R$ 470 bilhões O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta quarta-feira um estudo que diz que o setor de construção residencial no Brasil vai investir R$ 470 bilhões entre 2007 e 2010 ante R$ 316,7 bilhões entre 2002 a 2005. Como o BNDES não trabalha com esse setor, utilizou informações de crédito da Caixa Econômica Federal e da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) e projeção da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) para chegar à cifra. Os autores do estudo, Ernani Teixeira Torres Filho e Fernando Puga Pimentel somaram este valor com os resultantes de trabalhos anteriores da dupla publicados este mês pela instituição, que indicam para os próximos quatro anos investimentos de R$ 379,6 bilhões em nove setores da indústrias (petróleo e gás, extrativa mineral, siderurgia, papel e celulose, petroquímica, automóveis, eletroeletrônica, fármacos e setor sucroalcooleiro) e de R$ 197,9 bilhões em cinco setores de infra-estrutura (energia elétrica, comunicações, ferrovias, portos e saneamento). Concluíram que os investimentos projetados para os próximos quatro anos nesses 15 setores e mais o de software, com R$ 2,6 bilhões, podem ser de R$ 1,050 trilhão no período. Torres Filho explicou que partes desses investimentos "são muito firmes", como os R$ 58,8 bilhões esperados para o setor de comunicações, mas em outros há "incertezas", como os de energia elétrica, com R$ 88,2 bilhões na conta, que incluem as hidrelétricas do Rio Madeira, que ainda não tem licença ambiental. Para o setor de saneamento, o BNDES considerou as necessidades de investimento segundo o Ministério das Cidades. Para a maior parte dos setores industriais e de infra-estrutura os números saíram de conversas com as empresas e consideram os investimentos em análise, não necessariamente decididos. Se todos os R$ 1,050 trilhão forem de fato aplicados no período por esses 16 setores, os economistas do BNDES consideram que a taxa de investimento (no conceito de formação bruta de capital fixo, formada por investimento em construção civil e bens de capital) passará dos atuais 20% do Produto Interno Bruto para 23,2%.