Construtora chinesa busca maior IPO do ano A China State Construction Engineering Corp. planeja levantar até US$ 6,23 bilhões em sua abertura de capital, no que seria o maior IPO este ano no mundo - superando o da brasileira VisaNet, que levantou US$ 3,7 bilhões. Segundo o jornal China Daily, a maior construtora de imóveis do país planeja vender 12 bilhões de ações.