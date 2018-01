Construtora espanhola anuncia projeto imobiliário em Natal A construtora espanhola Grupo Sánchez apresentou neste Sábado no Salão Imobiliário de Lisboa seu novo complexo turístico em Natal, que terá mais de 30 mil casas. De acordo com o diretor comercial da empresa, Francesc Mora, responsável pelo projeto, "Grande Natal Golf", conta com cinco campos de golfe e oito resorts. O grupo já assinou pré-acordos com diversas redes hoteleiras da capital do Rio Grande do Norte. Mora destacou que as casas estarão localizadas junto a nove quilômetros de costa e a cerca de 32 quilômetros do aeroporto de Natal. Serão construídas novas instalações aeroportuárias, que estarão a 12 quilômetros de distância. O diretor comercial disse que o Grupo Sánchez está participando do Salão Imobiliário de Lisboa para aproximar este novo produto do mercado português, que tem o Brasil como um dos principais destinos turístico no exterior. Mora disse que estão na última fase de obtenção de licenças, por isso espera entregar as primeiras casas no final de 2009 ou no início de 2010. O dirigente destacou a vertente social do projeto turístico, já que empregará moradores de localidades próximas, que também seriam beneficiados com a infra-estrutura que será construída e os centros de formação para atender à demanda trabalhista. Mora explicou que os estudos indicam que entre 45% e 50% das vendas ocorrerão no Brasil, 15%, em Espanha, Portugal e Itália, enquanto as outras casas seriam vendidas nos mercados nórdico, alemão, americano e francês. O Grupo Sánchez começou sua internacionalização no Brasil em 2001 com várias iniciativas, uma das quais, em Ponta Negra, estará concluída em março de 2007.