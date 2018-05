Consulta a 2º lote estará disponível amanhã A Receita Federal abrirá acesso à consulta do novo lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física amanhã, a partir das 9 horas. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, pelo 146. No dia 15, as restituições serão creditadas.