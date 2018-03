Consulta à restituição congestiona site da Receita O site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) está congestionado pelos contribuintes que procuram saber se estão incluídos no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2004. A exigência esse ano do recibo da entrega da declaração, além do número do CPF, está tornando mais lento o acesso dos contribuintes. Segundo o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, muitos contribuintes, que não sabem que é preciso também o número do recibo, estão deixando a página da Receita aberta, enquanto procuram o documento. A demora está provocando o congestionamento do sistema. "Os contribuintes estão ficando muito tempo com a página aberta", explicou o supervisor, que fez um apelo para que os contribuintes procurarem o número do recibo antes de acessar à página do IRPF no site da Receita na internet. Segundo Adir, a Receita vai colocar na primeira página do site um alerta chamando a atenção para a necessidade do número do recibo. O acesso à lista do primeiro lote do IRPF foi disponibilizado ontem à tarde pela Receita. O dinheiro da restituição estará disponível para saque no próximo dia 15. O contribuinte que não tiver o recibo terá de esperar até o dia 15 para ver se a restituição já está depositada na conta corrente do banco indicado na declaração. Outra opção é telefonar para o Receitafone (0300-780300) a partir de sexta-feira. Por telefone, o contribuinte receberá apenas a informação se está ou não incluído no primeiro lote. Via internet, as informações disponíveis são mais completas. O contribuinte terá acesso ao extrato das últimas cinco declarações. A Receita está exigindo o número do recibo para dar mais segurança ao sigilo dos dados dos contribuintes.