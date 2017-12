Consulta à restituição congestiona site da Receita A consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda, liberada nesta quinta-feira, está congestionando o site da Receita Federal na internet. Contribuintes ávidos em saber se vão ser contemplados com o dinheiro da restituição, no próximo dia 15, não estão conseguindo sequer entrar no site. Eles recebem a seguinte mensagem: "No momento, não foi possível atender a solicitação devido ao excesso de usuários conectados. Por favor, tente novamente mais tarde". Consulte o site da Receita sobre sua restituição