Consulta à restituição do IR começa nesta quarta A consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2005, ano-base 2004, poderá ser feita a partir das 8h desta quarta-feira na página da Receita Federal na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo telefone 0300 78 0300. O valor da restituição estará liberado para saque no dia 15 de junho, com correção de 2,5%, referentes à taxa Selic de maio e 1% de junho. Segundo informou a Receita, 1,112 milhão de contribuintes serão contemplados no primeiro lote, sendo que 696.915 são pessoas com mais de 60 anos. O valor a ser liberado pela Receita será de R$ 1,129 bilhão. Foram processadas ainda 1.722.426 declarações com saldo de imposto a pagar, no total de R$ 2,253 bilhões. Outras 9.154.651 declarações não tiveram imposto a pagar nem a restituir. Segundo a Receita, foram processadas 57,5% das mais de 20 milhões de declarações entregues até o dia 29 de abril. O contribuinte que não solicitou o depósito em sua conta bancária deve ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para 0800 78 5678 para pedir a transferência do dinheiro para qualquer outro banco. O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2005 Valor pago R$ 1,129 bilhão Número de contribuintes neste lote 1,112 milhão de contribuintes, dos quais 696.915 têm mais de 60 anos. Quem recebe Idosos e pessoas que enviaram declaração pela Internet, por ordem de chegada Correção do valor 2,5% Data de pagamento 15 de junho Meios para consulta à restituição www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para 0300 78 0300 Para quem não foi incluído no primeiro lote Há mais seis lotes de restituição programados para este ano, todos a serem pagos no dia 15 ou no dia útil seguinte, se o dia 15 cair no fim de semana. Até o fim do ano, a Receita pretende pagar a restituição a todos os contribuintes que tenham apresentado a declaração corretamente. Para 2006, ficarão os que caíram na malha fina