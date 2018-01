Consulta à restituição do IR congestiona site da Receita A consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2005, ano-base 2004, foi liberada pela Receita Federal às 8h desta quarta-feira, na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo telefone 0300 78 0300 (ao custo de R$ 0,77 ao minuto, de celular, e R$ 0,30, de fixo). Mas, com o acúmulo de consultas, os dois sistemas estão congestionados. O valor da restituição estará liberado para saque no dia 15 de junho, com correção de 2,5%, referentes à taxa Selic de maio e 1% de junho.