Consulta ao 1º lote residual de IR já está disponível A Receita Federal já liberou a consulta à lista do primeiro lote residual de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2003. O dinheiro da restituição estará disponível para saque no próximo dia 15. O valor da restituição estará corrigido em 14,71%, referente à variação da Selic, a taxa básica de juros da economia, acumulada de maio a dezembro de 2003 mais 1% de janeiro. Para saber se está no lote residual, o contribuinte precisa acessar a página da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o telefone 0300-78-0300. Segundo a Receita, foram incluídas nesse primeiro lote residual 251.246 declarações com imposto a restituir, no valor de R$ 299,99 milhões. Outras 207.921 declarações são de imposto a pagar, no valor de R$ 160,79 milhões. A Receita incluiu ainda nesse lote outras 2.442.818 declarações de contribuintes que não terão nem imposto a receber e nem a pagar. A Receita avisa que o contribuinte que não informou o número da conta corrente na declaração deverá procurar o Banco do Brasil ou ligar para o telefone 0800-78-5678 e pedir a transferência dos recursos para qualquer banco em que seja correntista. Não há cobrança de taxas por esse serviço.