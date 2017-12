Consulta ao 2º lote de restituição do IR a partir de segunda A Receita Federal libera na segunda-feira, dia 7, a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2003 ano base 2002. A partir do meio-dia de segunda-feira os contribuintes poderão checar, pela Internet ou pelo Receitafone, se estão nesse segundo bloco de restituições. Foram processadas neste lote 986.805 declarações com imposto a restituir, que juntas somam cerca de R$ 900 milhões. Os contemplados neste lote receberão o valor previsto de restituição (apurado no ato da elaboração da declaração) acrescido de um ajuste de 4,83%, referente à variação da taxa Selic nos meses de maio e junho e de mais 1% referente ao mês de julho. Para os que solicitaram crédito em conta, o dinheiro estará disponível na conta-corrente a partir do dia 15. Quem não solicitou o crédito em conta terá que procurar o Banco do Brasil, também a partir do dia 15, para agendar o crédito no banco em que possui conta ou poupança. As consultas ao segundo lote de restituição poderão ser feitas no site da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo ReceitaFone (0300-78-0300). O agendamento de crédito poderá ser feito diretamente no Banco do Brasil ou pelo telefone 0800-785678. A ligação é gratuita.