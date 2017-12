Consulta ao 2º lote de restituição do IR já está disponível A Receita Federal já disponibilizou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física do ano de 2002. As consultas poderão ser realizadas no site da Receita ou pelo ReceitaFone (0300780300). Neste lote foram processadas 986.805 declarações com imposto a restituir, o equivalente a quase R$ 900 milhões. Os valores a serem restituídos serão corrigidos em 4,83%, relativo à variação da taxa Selic nos meses de maio e junho, e de mais 1% referente ao mês de julho.