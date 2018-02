Consulta ao 2º lote residual será liberada hoje A partir das 15 horas de hoje os contribuintes que caíram na malha fina da Receita Federal poderão consultar no site da Receita Federal (veja link abaixo) para saber se estão no segundo lote residual de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2001 (ano-base 2000). Foram processados nesse lote 1 milhão e 804 mil declarações. Desse total 86.862 pessoas terão restituição do imposto de renda, no valor total de R$ 249,9 milhões. Outras 3.896 pessoas terão que pagar imposto, no valor total de R$ 7,6 milhões. Os contribuintes restantes são os que estão com saldo zero junto a receita. As restituições estarão corrigidas em 13,87%, o que corresponde a variação da taxa Selic de maio de 2001 a janeiro deste ano e mais 1% referente ao mês de fevereiro. O contribuinte com direito a restituição que não solicitou crédito em conta poderá sacar o dinheiro a partir do dia 19. Além do site da Receita, as consultas também poderão ser feitas pelo Receitafone, no número 0300 780300.