Consulta ao 4º lote de restituição do IR começa na sexta Os contribuintes poderão consultar o quarto lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2006 , ano-base 2005, a partir da próxima sexta-feira. Segundo a Receita Federal, estão sendo liberadas 1.489.543 declarações, das quais 1.380.541 com imposto a restituir, no valor total de R$ 1,289 bilhão. Outras 51.896 pessoas tiveram imposto a pagar, no valor de R$ 63,285 milhões. O restante dos contribuintes não tem imposto a pagar ou a receber. O dinheiro da restituição estará disponível no banco no dia 15 de setembro e virá corrigido em 5,89%, referentes à taxa básica de juros, a Selic acumulada entre maio e agosto e 1% de setembro. A consulta ao lote pode ser feita pela Internet ou pelo telefone 0300-789-0300. Para receber as informações, o contribuinte precisa informar o número do CPF. Os que quiserem consultar o extrato detalhado da Receita devem fornecer o número do recibo de entrega da declaração. Quem não informou ao Fisco a conta corrente para crédito da restituição pode procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais cidades e pedir a transferência dos recursos para qualquer banco em que seja correntista.