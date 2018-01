Consulta ao 6º lote do IR está disponível no site da Receita A Receita Federal liberou hoje a lista dos contribuintes incluídos no sexto lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2003, ano base 2002. A lista está disponível para consulta no site da Receita Federal na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo receita-fone (0300-78-0300). No sexto lote, foram processadas 1,5 milhão de declarações. Desse total, 1.103.642 declarações são de imposto a restituir, no valor de R$ 999,99 milhões. Outras 59.682 declarações são de imposto a pagar, que somam R$ 14,799 milhões. A Receita também processou nesse sexto lote 336.676 declarações e contribuintes que não terão nem imposto a pagar e nem a receber. O dinheiro do imposto a restituir estará disponível para saque no dia 17, com correção de 12%, referente à taxa Selic acumulada de maio a outubro mais 1% de novembro. O contribuinte com direito à restituição do imposto que não informou o número da conta corrente para crédito da restituição deverá procurar o Banco do Brasil para receber o dinheiro ou ligar gratuitamente para o 0800-78-5678 e pedir a transferência para qualquer banco em que seja correntista.