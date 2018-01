Consulta ao 7º lote de restituições do IR liberada Os contribuintes já podem consultar o sétimo lote de restituições de Imposto de Renda das Pessoas Físicas 2001 no site da Receita Federal. O montante a restituir encontra-se acrescido de 10,95%, correspondentes à variação da taxa do Selic nos meses de maio a novembro e de mais 1% referente ao mês de dezembro. Esse valor não sofrerá mais nenhum acréscimo, independentemente da data em que o contribuinte receber a sua restituição. A postagem dos extratos será efetuada no dia 13 de dezembro. O contribuinte com direito à restituição que não solicitou crédito em conta, poderá fazê-lo a partir do dia 17 de dezembro de 2001. Os valores estarão disponíveis no Banco do Brasil (BB). O contribuinte, após receber o extrato da Secretaria da Receita Federal (SRF) com a notificação da restituição, poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para o BB Responde 0800-785678 (ligação gratuita) e agendar o crédito em qualquer conta-corrente ou de poupança que possua e em qualquer banco. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá procurá-la na unidade local da Receita Federal. Se o contribuinte não concordar com o valor da restituição, poderá receber a importância disponível no banco e reclamar a diferença junto à unidade local da Receita Federal.