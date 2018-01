Consulta ao novo lote do IR será liberada nesta quinta-feira A Receita Federal pagará R$ 1,451 bilhão em restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2004 no próximo dia 15. A consulta à lista dos contribuintes incluídos nesse segundo lote estará disponível a partir das 14h30 desta quinta-feira no site www.receita.fazenda.gov.br. Nesse lote, foram processadas 1.598.631 declarações, sendo que dessas 1.488.568 tiveram direito a restituição e 49.308 tiveram saldo de imposto a pagar no valor de R$ 51 milhões. A restituição virá corrigida em 3,46%, correspondentes à taxa Selic no período de maio a junho, mais 1% referente a julho.