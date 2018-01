Consulta ao primeiro lote do IR estará disponível quinta A partir da próxima quinta-feira, dia 8 de junho, o contribuinte poderá consultar o primeiro lote de declaração do Imposto de Renda ano base 2005. Segundo a Secretaria da Receita Federal, para conferir se há algo para receber, a pessoa deve acessar o site da Receita munida dos números do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do recibo de entrega. Os contribuintes com mais de 60 anos terão prioridade no recebimento da restituição, como determina o Estatuto do Idoso. Quem enviou a declaração pela internet também terá preferência no recebimento das restituições respeitando a data da entrega da declaração. Os que entregaram o documento em disquete, por sua vez, entram em segundo lugar na lista de prioridades. Já os contribuintes que apresentaram sua prestação de contas à Receita utilizando o antigo formulário de papel serão os últimos da lista. Havendo restituição, o dinheiro será liberado a partir do dia 16 deste mês. A correção será de 2,28% referente à taxa básica de juros (Selic, atualmente em 15,25% ao ano), dos quais 1,28% referentes a maio e o outro 1% a junho. Serão sete lotes ao total, com uma liberação mensal. A última está prevista para 15 de dezembro.