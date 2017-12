Consulta ao SCPC cresce 6% em relação a dezembro de 2002 As consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) cresceram 6% em dezembro em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela entidade e revelam ainda alta de 32,1% em comparação ao mês de novembro, o terceiro crescimento mensal consecutivo. Segundo a ACSP, o volume de consultas ao SCPC indica as vendas a crédito. Já as vendas à vista, medidas pelas consultas ao sistema UseCheque, tiveram elevação de 6,1% na comparação entre os meses de dezembro de 2003 e de 2002 e, em ante novembro, o crescimento foi de 17,1%. "O comércio registrou um impulso nos negócios a crédito, especialmente de bens duráveis, como eletrodomésticos e móveis", avaliou em comunicado o presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingos. Ele creditou o melhor desempenho do setor à queda de juros dos últimos meses e à flexibilização da política monetária pelo governo federal. A ACSP avalia ainda que o Natal de 2003 foi "relativamente bom", mas sem superar os números de 2000. "Naquele ano, as consultas ao SCPC chegaram em dezembro a 1.924.383em relação as 1.905.163 do mês passado", afirma.