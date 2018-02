Consulta ao terceiro lote do IR já está liberada Já está disponível a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2006 (ano-base 2005). As informações estão na página da Receita na internet ou pelo telefone 0300-78-0300. Foram liberadas neste lote 375.407 declarações, das quais 269.540 para contribuintes com imposto a restituir, no valor de R$ 290 milhões. Também serão incluídas declarações de 56.102 contribuintes com imposto a pagar, correspondendo a R$ 62,5 milhões. A Receita apurou ainda que 49.765 pessoas não terão nem imposto a receber nem a restituir. O dinheiro da restituição terá correção de 4,63%, referentes a Selic acumulada de maio a julho e 1% deste mês. O saque pode ser feito a partir do dia 15. Para os que não informaram o número da conta para crédito da restituição poderá procurar uma agência do Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para 4004-0001 (nas capitais) ou 0800-729-0001 (nas demais cidades) e pedir a transferência dos recursos para qualquer banco em que seja correntista.