Consulta aos devedores da Previdência é lenta e difícil Não está sendo fácil acessar a lista dos devedores da Previdência, que o governo colocou à disposição no site do Ministério da Previdência Social na internet. O grande número de tentativas de consulta torna extremamente lentos o acesso ao site e a navegação dentro dele. Quando, finalmente, o usuário consegue chegar ao campo do site do Ministério que contém o nome dos devedores, ele não vê uma lista ao lado do valor devido. O internauta chega a um campo com um sistema de busca. A consulta pode ser feita por ordem alfabética e não por devedores. Através da busca, o usuário precisa cadastrar o número do CNPJ, CEI CPF. Pode ainda escolher o nome da empresa e os limites da dívida. Se não for preenchido campo algum ? avisa o site do Ministério -, será exibido o alfabeto. Clicando numa letra, chega-se a uma relação em ordem alfabética dos devedores. Para consultar o campo do site do Ministério sobre os devedores da Previdência, clique aqui.