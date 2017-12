Consulta de crédito no Natal cresceu 44% em relação a 2003 O volume de consultas de crédito ao SPC Brasil, entre os dias 1º e 26 de dezembro, superou em 44% o número registrado no mesmo período de 2003 e confirmou o bom momento de vendas do comércio no período natalino. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela empresa de análise de crédito, foram registradas 35.668.820 de consultas nos 26 primeiros dias do mês, das quais 21.703.853 somente na semana do Natal. Entre os dias 1º e 26 de dezembro do ano passado, o volume foi de 24.770.014 consultas. De acordo com a SPC Brasil, os resultados indicam que os consumidores pagaram com cheques e fizeram crediário neste fim de ano em todo o País, superando as expectativas do comércio que, há pelo menos quatro anos, não experimentava um Natal de vendas tão expressivas. Entre os motivos apontados pela empresa para o cenário mais animador, destacaram-se as campanhas de reabilitação de crédito iniciadas em agosto, as facilidades de negociação propostas pelos lojistas ao consumidor, as condições de pagamento estendidas, a confiança no momento econômico e até mesmo treinamentos focados em decoração de vitrines e atendimento no varejo. "Esperávamos fechar o ano com 120 milhões de consultas à base do SPC Brasil, já estamos com mais de 190 milhões e ainda temos esta última semana que antecede o dia 1º de janeiro, quando há consumo significativo e vive-se o momento das trocas que geram novas compras", destacou, em comunicado à imprensa, o presidente da companhia Edson Monteiro.