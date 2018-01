Consulta de restituição do IR pelo celular A Telefônica Celular lançou um novo serviço - dentro do E-mocion - que permite aos seus clientes consultar a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física pelo aparelho celular. Ele já está disponível nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe e, em breve, poderá ser consultado no Rio Grande do Sul. O E-mocion é o serviço de acesso sem fio à Internet. Ele permite a navegação pela rede mundial de computadores através do telefone celular e oferece o serviço WAP de informações.