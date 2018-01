Consulta para 3º lote de IR começa na quinta Cerca de um milhão de contribuintes com direito a restituição foram incluídos no terceiro lote do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2004, ano-base 2003. A Receita vai divulgar nesta quarta-feira as informações sobre o lote, mas a consulta à lista dos contribuintes só deverá estar disponível no site do Fisco na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) na quinta-feira. O acesso à lista do terceiro lote está atrasado esse mês porque houve uma demora na definição entre a Receita Federal e o Tesouro Nacional do número de contribuintes com direito a restituição do IR que poderiam ser incluídos no lote. A assessoria da Receita não confirma oficialmente a informação, mas segundo fontes ouvidas pela Agência Estado, a expectativa era de que o número de restituições no lote fosse maior. Segundo as mesmas fontes, a Receita deve pagar nesse lote cerca de R$ 1 bilhão de restituições. O dinheiro estará corrigido em 4,75%, referente à variação da taxa Selic de abril a julho deste ano, mais 1% referente ao mês de agosto. Os contribuintes poderão sacar o dinheiro no próximo dia 16. Para a consulta à lista do lote, basta o contribuinte digitar o número do CPF. Quem não estiver nesse terceiro lote terá que esperar até 15 de setembro, quando será pago o quarto lote do IRPF.