Consulta sobre restituição do IR pelo WAAAP Os clientes da Telesp Celular poderão verificar a restituição do Imposto de Renda (IR) via celular, graças à parceria da operadora com a Receita Federal. Todo mês, a Receita divulga um lote com o nome de pessoas que terão seu IR restituído, e essa informação já está acessível por meio do WAAAP. O cliente apenas precisará digitar o número do CPF e, em alguns segundos, o cliente saberá se sua restituição está disponível. O serviço WAAAP está disponível para os clientes do sistema pós-pago e também para os clientes dos serviços pré-pago Baby, Peg&Fale e Peg&Fale Gol!. O serviço abrange toda a área de cobertura digital no Estado de São Paulo; e, pelo "roaming", nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Paraná e Santa Catarina.