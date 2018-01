Consultas ao SCPC crescem 4% na 1ª quinzena de março As consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) para vendas a prazo e financiamentos cresceram 4% e ao UseCheque 3,7%, na primeira quinzena de março em comparação com o mesmo período do ano passado. As informações são da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Segundo Emilio Alfieri, economista da ACSP, "o aumento do SCPC em 4% representa um otimismo cauteloso. Ele está caminhando para o nível de 2005 (5%). Mas, para se chegar ao nível de 2004 (6%) ainda tem um pouco de chão. De qualquer modo, houve um crescimento contínuo desde 2000". Para o presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingos, o bom movimento do varejo se deve não apenas à melhora do emprego e da renda, mas, principalmente à expansão do crédito, queda das taxas de juros, alongamento dos prazos e, ainda, ao grande esforço promocional do comércio, inclusive com carência para as vendas pelo crediário.