Consultas ao SCPC crescem 6,3% no primeiro trimestre do ano A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) informou hoje que o número de consultas aos dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) registrou crescimento de 6,3% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram feitas 4.649.165 consultas nos três primeiros meses deste ano, ante 4.374.344 em igual período de 2004. O SCPC indica as consultas para vendas a prazo. As consultas ao serviço UseCheque também registraram aumento (4%) no primeiro trimestre de 2005, com 4.900.608 consultas neste ano, contra 4.713.210 no ano anterior. O UseCheque registra o número de consultas em vendas à vista. Na comparação dos números de março deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, as consultas ao SCPC tiveram aumento de 5,4%, enquanto que a alta nas consultas ao UseCheque foi de 2,2%. Em relação a fevereiro, as consultas aumentaram 13,3% no SCPC e 11,8% no UseCheque. Ainda segundo o levantamento da Associação Comercial, o número de registros recebidos no primeiro trimestre do ano apresentou alta de 6,5% em relação ao ano passado, enquanto os registros cancelados subiram 9%. Foram 1.086.978 entradas no primeiro trimestre de 2005, contra 1.001.814 no mesmo período do ano passado, e 764.778 cancelamentos neste ano, contra 701.785 em 2004. Os número de registros recebidos em março deste ano subiu tanto em relação a março do ano passado (7%) quanto na comparação com fevereiro (21,6%). Foram registradas 408.954 entradas em março de 2005, contra 382.316 em março de 2004 e 336.405 em fevereiro deste ano. Quanto aos registros cancelados, houve crescimento de 10,2% na comparação a março de 2004 e de 23,2% com relação a fevereiro. Foram cancelados 284.076 registros em março deste ano, enquanto que em março de 2004 o número chegou a 257.751, e em fevereiro deste ano, a 230.509.