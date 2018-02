Consultas ao SCPC e UseCheque sobem 8% na semana As consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que esboçam o comportamento de vendas no crediário, aumentaram 6% nos primeiros oito dias de janeiro, ante o mesmo período do ano passado. O dado é da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Já em relação ao UseCheque, que indica as vendas à vista, o avanço foi de 9,9%, na mesma base de comparação. De acordo com a ACSP, os dois sistemas tiveram um aumento médio de 8%, na comparação entre os períodos. Na avaliação do economista da associação, Emílio Alfieri, as consultas mantêm o mesmo ritmo de dezembro de 2007, que foi de 7,9%. "Apesar da cautela dos consumidores e lojistas em relação ao aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que prejudicou as vendas com carnê, a medida acabou beneficiando às vendas com cheque", analisou.