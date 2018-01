Consultas ao SCPC sobem 13,8% na primeira quinzena de abril A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) informou que as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) durante a primeira quinzena de abril superaram em 13,8% o número de consultas realizadas no mesmo período do ano passado. Foram 775.884 consultas ao SCPC nos primeiros quinze dias de abril deste ano, ante 681.935 no mesmo mês do ano anterior. As consultas ao UseCheque apresentaram crescimento semelhante (13,4%), passando de 774.561 na primeira quinzena de abril de 2004 para 878.236 em igual período de 2005. Os registros incluídos no cadastro da ACSP aumentaram 21,2%, saindo de 162.667 na primeira metade do mês de abril de 2004 para 197.216 no mesmo período de 2005. O crescimento do número de registros cancelados alcançou 29,2% - na primeira quinzena de abril de 2004, foram excluídos 117.653 nomes, enquanto que no mesmo período de 2005, as exclusões atingiram 151.976 registros.