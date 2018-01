Consultas ao SCPC subiram na semana anterior ao Dia dos Pais As consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) subiram 9,7% na semana anterior ao Dia dos Pais (de 1 a 8 de agosto), em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No UseCheque esse crescimento foi de 3,5%. Os dados são indicativos de aumento nas vendas. O aumento total obtido pela média dos dois sistemas foi de 6,6%. O crescimento já era esperado pela entidade. Segundo o presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingos, "financiadas pelo crediário, as vendas de bens duráveis (como aparelhos celulares e outro s bens eletrônicos) predominaram (...) também associadas a um maior volume de crédito". Para ele, a venda de vestuários e outros bens pessoais favoreceu o uso de cheques e foi beneficiada pelo aumento da massa salarial ocorrido nos últimos meses. Este ano, o número de dias úteis que antecederam o Dia dos Pais foi menor do que em 2003. Mas, segundo a entidade, o frio mais intenso ajudou nas vendas.