Consultas ao serviço de crédito crescem antes do Dia das Mães A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) informou que as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) e ao UseCheque cresceram 5,7% e 1,9%, respectivamente, na semana anterior ao Dia das Mães na comparação com o mesmo período de 2004. Em nota distribuída à imprensa, a ACSP considerou que a alta das compras com cheques ficou um pouco abaixo das expectativas do comércio, mas ainda assim pode ser considerada razoável, tendo em vista que em 2004, as vendas na semana anterior ao Dia das Mães foram avaliadas como muito boas.