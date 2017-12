Consultas ao serviço de crédito crescem na 1ª quinzena de maio As consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) e ao UseCheque cresceram respectivamente 5,7% e 2% na primeira quinzena de maio em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com informações da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). As consultas para compras a prazo chegaram a 829.499 neste ano, contra 784.470 no ano passado. Nas compras à vista, o número de consultas foi de 876.658 em 2005, ante 859.088 em 2004. Em relação aos primeiros quinze dias de abril, as consultas ao SCPC apresentaram alta de 6,9%, e ao UseCheque, queda de 0,2%. Os registros recebidos no período subiram 18,9% na comparação com a primeira quinzena de maio de 2004, enquanto que os registros cancelados aumentaram 13,8%. Foram incluídos 182.212 CPFs neste ano, contra 153.300 no ano passado, e 160.358 documentos foram retirados do cadastro em 2005, ante 140.861 em 2004. Em relação aos primeiros quinze dias do mês passado, houve queda de 7,6% nas inclusões e alta de 5,5% nas exclusões.