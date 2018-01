Consultas às restituições já foram normalizadas, diz Receita A abertura, hoje, das consultas à lista dos contribuintes incluídos no primeiro lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2005 provocou congestionamento no site da Receita Federal. "É natural essa ansiedade em relação ao primeiro lote", disse o secretário da Receita, Jorge Rachid. Ele afirmou que o problema foi "imediatamente" corrigido. "Isso é uma situação muito pontual e o site está à disposição dos contribuintes", afirmou.