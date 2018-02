Consultas para abertura de crediário sobem 5% no varejo

Os analistas da ACSP relacionam a retomada das vendas ao aumento dos prazos no crediário e às ofertas ligadas ao desconto do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), concedido pelo governo federal. O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, também contribuiu para o cenário positivo.

Para a entidade, o indicador mostra "estabilidade com ligeira propensão para alta". Em relação a outubro do ano passado, o número de consultas ao SCPC teve queda de 3,6%. Já as consultas ao SCPC/Cheque aumentaram 3,9% em relação ao mesmo mês de 2008.

Inadimplência

A melhora das condições de crédito teve reflexos também na saída de consumidores do cadastro de inadimplentes do SCPC. Em outubro, o número de carnês de inadimplentes saindo do cadastro de inadimplentes foi 6,7% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. Já a quantidade de carnês em atraso que entraram no sistema teve leve alta, de 0,2%, no mesmo período. I