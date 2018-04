Consultas para crédito sobem pelo 2º mês seguido O crédito no País está se recuperando, mas de forma lenta. O Índice SCPC Nacional de Crédito ao Consumidor aumentou 0,5% em junho, na comparação com maio, segundo a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). É o segundo mês consecutivo de elevação do indicador, que tinha subiu 4,5% em maio, ante abril. Em relação a junho de 2008, houve queda de 18,7%. De acordo com entidade, no primeiro semestre, o movimento de consultas caiu 16% em relação ao mesmo período de 2008. Esta é a primeira vez que a entidade divulga um indicador nacional de crédito ao consumidor. A pesquisa foi baseada nas consultas feitas em 2,2 mil cidades que têm Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). Na curva do índice, que começou em janeiro de 2007 com base 100 pontos, o pico da concessão de crédito no ocorreu em dezembro de 2007, quando chegou a 139,6 e o vale ocorreu em fevereiro de 2009, quando atingiu 83,9. Em junho, o índice atingiu 95,6 pontos. Na análise regional, os principais destaques são as consultas para crédito no Nordeste e Norte, que aumentaram 3,5% e 0,9%, respectivamente, em junho ante maio. No Sudeste e Sul, o crescimento foi mais modesto, de 0,3% e 0,2%, respectivamente. Só o Centro-Oeste teve queda no índice, de 1,4%. Roberto Macedo, vice-presidente da ACSP, disse que esse comportamento reflete as características de cada região. Norte e Nordeste da agricultura e do turismo, atividades menos afetadas pela crise financeira.