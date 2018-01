Consulte a situação do seu CPF pela Internet Está disponível no site da Receita Federal (veja link abaixo) o Cadastro da Pessoa Física (CPF) atualizado com os documentos que foram cancelados em 2000. Amanhã, a Receita Federal deve divulgar oficialmente quantos dos 12 milhões de CPFs em situação considerada pendente sofreram cancelamento. A estimativa do coordenador nacional do Programa do Imposto de Renda (PIR), Luiz Carlos Rocha de Oliveira, é a de que aproximadamente 4 milhões do total de documentos pendentes sejam cancelados. Para saber se o documento está cancelado, pendente ou regular é preciso acessar o site da Receita e digitar o número do CPF. A consulta é pública. Vale lembrar que os documentos são cancelados quando o contribuinte deixa de apresentar as declarações de Imposto de Renda ou de Isentos por dois anos consecutivos, a partir de 1998. Para regularizar a situação, o contribuinte que ganha acima de R$ 10.800,00 anuais deverá entregar as declarações pendentes pela Internet, no site da Receita, ou em suas unidades. No caso de isentos - com renda mensal abaixo de R$ 900,00 -, é preciso recadastrar o CPF. Esse serviço está sendo feito nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. A taxa de recadastramento é de R$ 4,50.