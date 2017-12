Consultor tem proposta para Varig; oferta gira em RS$2 bi Os sindicatos de aeronautas, aeroviários e a Federação de Trabalhadores no Transporte Aéreo se reunirão na manhã desta terça-feira com o consultor Jaime Toscano, que diz ter uma proposta de investidores interessados em aportar recursos na Varig. O valor da oferta seria ao redor de US$2 bilhões. Um sindicalista que preferiu não se identificar comentou que já no ano passado o mesmo consultor havia apresentado uma alternativa semelhante, mas, na prática, acabou não comparecendo à Justiça onde corre o processo de recuperação da Varig para formalizar a proposta. Segundo a mesma fonte, caso a proposta seja "séria", Toscano deverá encaminhá-la à 8ª Vara Empresarial. Agências de viagem Além disso, o presidente da Varig, Marcelo Bottini, agendou para esta terça reunião com representantes de agentes de viagem para apresentar as últimas informações sobre a situação da empresa. O encontro é fechado e acontecerá na sede da Varig no Rio de Janeiro. A partir das 14 horas, haverá uma reunião dos principais credores da empresa aérea para analisar a proposta de compra pela VarigLog, a única até o momento que foi efetivamente colocada na mesa.