Consultoria avalia que pressão de reajuste de tele será pontual O impacto direto do reajuste da telefonia com base no Índice Geral de Preços ? Disponibilidade Interna (IGP-DI) no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) será de "quase 0,30" ponto porcentual, mas os impactos indiretos, com aumentos de custos para o setor produtivo, vão se prolongar nos próximos meses, segundo avalia o economista-chefe da consultoria Global Station, Marcelo Ávila. "Essa será mais uma pressão pontual forte sobre a inflação, que não está generalizada, mas sofre vários choques", afirmou. Apesar do impacto inflacionário, Ávila considerou "muito positiva" a decisão do STJ pelo reajuste tendo o IGP-DI como indexador. "O Brasil precisa de capital externo e respeitar os contratos é o primeiro passo para atrair investimentos para o País", avalia. Para ele, a decisão anterior tomada no ano passado pela Justiça, definindo o IPCA como indexador, "caracterizada como simples quebra de contrato, criou muita insegurança dos investidores externos. Essa insegurança ainda mostra suas seqüelas devido ao baixo nível de investimentos que entram no Brasil".