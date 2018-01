Consultoria de Londres recomenda compra de ações da Oi

Pela primeira vez em dois anos, as ações da Oi receberam recomendação de compra. O relatório da New Street Research LLP, consultoria para investidores focada em telecomunicações e tecnologia, com sede em Londres, indica os papéis da empresa como opção para fazer investimento. A última recomendação positiva ocorreu no fim de 2015, de acordo com o departamento de relações institucionais da companhia.

A News Street Research destaca que o preço-alvo da ação da Oi seria de R$ 5,20, considerando a reestruturação da dívida e as perspectivas de negócio. O valor pode chegar a R$ 6 diante do potencial de operações de fusão e aquisição, seja de outros players, como a China Telecom, seja com a TIM. Ontem, as ações preferenciais s da companhia encerraram o dia a R$ 3,29 e as ordinárias a R$ 3,40.

++Oi vai levantar bens para colocar à venda e contratar empresa de reestruturação

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em recuperação judicial desde junho de 2016, a tele teve seu plano de reestruturação aprovado no fim do ano passado. Não há negociações em andamento para entrada de um novo investidor ou mesmo uma fusão.

++Rivais criticam acordo entre Telefônica e Anatel que troca multa por investimento

“Vemos agora a Oi como a melhor aposta do setor no Brasil e reiniciamos nossa cobertura recomendando compra da ação, com o preço alvo de R$ 6 por papel e potencial de valorização de 75%”, diz o relatório.