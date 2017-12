Consultoria eleva previsão de juros para 2003 A postura mais conservadora do Banco Central (BC) na condução da taxa básica de juros (Selic) fez com que a Global Invest, consultoria econômica do Paraná, elevasse a projeção de juros ao final de 2003 de 19% ao ano para 20,8%. A informação consta do relatório da consultoria enviado neste fim de semana aos principais clientes. Segundo analistas da Global Invest, as novas pressões da inflação, sobretudo em março, se originam em choques de oferta advindos de fatores como o clima. Essas pressões levaram o BC a reajustar a projeção para o Índice ao Consumidor Amplo (IPCA) de 9,9% para 10,3%. O IPCA é calculado pelo IBGE e serve de base ao cálculo do BC para a meta de inflação no País. O Comitê de Política Monetária (Copom), do BC, se reúne na terça-feira e na quarta para definir que patamar de juros balizará a economia brasileira nos 30 dias seguintes. Atualmente, a taxa Selic se encontra em 26,5% ao ano, com viés de alta. Dólar e investimentos O atual movimento de valorização da taxa de câmbio, atualmente abaixo dos R$ 3,20, não é visto pelos analistas da Global Invest como um comportamento sustentável e permanente. Com relação a investimentos estrangeiros, a consultoria baixou suas expectativas para 2003 de US$ 15 bilhões para US$ 14,5 bilhões.