Consultoria IdeaGlobal rebaixa recomendação sobre Brasil A consultoria IdeaGlobal reduziu a recomendação para investimentos em créditos do Brasil de "marketweight" (peso na média do mercado) para "underweight" (abaixo da média). Segundo a consultoria, as decisões de política fiscal fracas tomadas por autoridades brasileiras nos últimos meses e a deterioração significativa do sentimento dos investidores em relação a créditos arriscados foram os fatores que motivaram a revisão da recomendação. O relatório destaca que a administração Lula está aceitando exigências para aumentar os gastos do governo em resposta a uma crise política e, com isso, usando elevações temporárias de receitas arrecadadas para financiar aumentos permanentes dos gastos do governo. No cenário amplo, o ambiente externo mudou rapidamente de tom, com aumento da aversão a risco e redução temporária dos preços das commodities.