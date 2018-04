Consultoria propõe credores na gestão da Varig O economista Paulo Rabello de Castro, sócio da consultoria SR Rating, avalia que a reversão da situação da Varig não depende mais apenas de um aporte financeiro, mas requer a participação dos credores na gestão da empresa. Esta é uma das conclusões do trabalho encomendado à consultoria pela Associação de Pilotos da Varig (Apvar) e apresentado nesta semana. Rabello de Castro concluiu que, num primeiro momento, a representação dos interesses dos credores na direção da empresa é importante para a recuperação da Varig. A questão de eles se tornarem acionistas ou não ficaria para outra etapa. Para o economista, um dos principais problemas da empresa está na governança corporativa da sua controladora, a Fundação Ruben Berta (FRB). O problema, segundo o consultor, não está na competência dos representantes da controladora, mas no sistema de fundação e na falta de agilidade para a tomada de decisões. "Há uma estrutura inadequada para o tipo de exigência dos negócios contemporâneos", argumenta Rabello de Castro, citando que o nível de liberdade para a tomada de decisões da controlada é mínima. Segundo ele, é mais fácil que a mudança da estrutura de governança "enseje uma captação logo a seguir, do que uma captação de recurso ensejar por si só a mudança de governança". Rabello de Castro explicou que o objetivo do trabalho realizado é esclarecer a situação financeira e de risco da empresa, e que não foi dada nota de risco, já que para tanto faltaria fazer uma "due dilligence" (avaliação interna) na companhia aérea. "Estamos dispostos a colaborar, no caso de haver uma solicitação. Mas fizemos uma análise com as informações disponíveis", afirmou. Dentre os pontos fracos detectados, o trabalho registra também o elevado passivo, imagem negativa no mercado de capitais, tributação "escorchante" e indefinição da política setorial, além da relação setorial falha e "do ambiente monetário e cambial adverso". O economista fez palestras sobre o estudo em assembléias realizadas nos últimos dias nas bases da Apvar no Rio, São Paulo e Porto Alegre. A Apvar decidiu realizar um plebiscito com os pilotos da Varig para definir se o grupo está disposto a suspender as atividades, caso necessário. A entidade também informou que já foram protocoladas na Justiça do Trabalho do Rio as ações para reintegração na empresa de 12 pilotos do Rio (de um total de 32 em todo o País) demitidos pela companhia em fevereiro por participarem do movimento contra a política de recursos humanos da empresa.