Consultoria vai avaliar fraudes em seguros A Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg) contratou, por R$ 1 milhão, a empresa A T Kearney para fazer um diagnóstico das fraudes no mercado de seguros e elaborar um projeto de combate a esse tipo de problema. O trabalho deve estar pronto até o final do ano e também vai avaliar os modelos adotados pelas seguradoras em outros países e definir uma metodologia para mensurar as fraudes nas operações. "Hoje ninguém sabe de quanto é a fraude", disse o presidente da Fenaseg, João Elísio Ferraz de Campos, "Nos Estados Unidos, que tem estatística para tudo, é de 10% e como não temos razão para achar que aqui a fraude é maior do que lá, então no Brasil deve ser de 10% também, mas não medimos isso", afirmou. O presidente da Fenaseg observou que um grande problema é que a fraude aos seguros está incorporada à cultura nacional e é aceita pela sociedade. "Outro dia eu estava no médico e a secretária me perguntou se eu queria recibo em meu nome. Para um colega meu, também do setor de seguros, perguntaram se queria um ou dois recibos. Isso é um negócio mais ou menos comum. Não é feio, não é crime", disse o presidente da Fenaseg. O problema é que esse tipo de ato é fraude, encarece os preços dos seguros inclusive para quem não frauda e diminui, por causa dos custos, o mercado para as seguradoras. "Queremos baixar os preços para mais gente poder ter seguros", disse o presidente da Fenaseg, afirmando que a redução de custos com as fraudes permitiria isso. Ferraz de Campos disse que o setor já tem algumas ações contra a fraude como o Registro Nacional de Sinistros, a Central de Bônus e o Disque-Denúncia, mas espera que o trabalho da consultoria sirva para preparar um Plano Integrado de Prevenção e Combate à Fraude no Mercado de Seguros, que será um esforço unificado, consolidado e estratégico de todas as seguradoras. O projeto de combate às fraudes, entre outros itens, terá um banco de dados com informações fornecidas pelas seguradoras, campanhas de esclarecimento à população e serviço de investigação e denúncia à polícia, além do Disque-Denúncia. Ferraz de Campos afirmou que a federação também quer, por meio de convênio com a Associação Comercial de São Paulo, checar outra informações do segurado. "Vamos ter a ficha do cidadão que, às vezes, não tem nada a dever como motorista (no caso de seguro de automóvel), mas se deu cheque sem fundo e não pagou duplicata, tem mais chance de fazer fraude", disse. Ele informou que algumas seguradoras já realizam esse tipo de ação, mas a entidade quer adotar o procedimento para todas.