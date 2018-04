Consultoria vai orientar escolha de padrão de TV digital O governo prepara-se para entrar na fase decisiva de negociação para a escolha do padrão de TV digital a ser implantado no Brasil nos próximos anos. Japoneses, norte-americanos e europeus disputam a preferência, que balizará a decisão dos demais países da América do Sul. Até o final da próxima semana será homologada a consultoria que vai assessorar os técnicos brasileiros nas relações bilaterais. "A consultoria nos ajudará com os instrumentos legais e a definir até onde o País pode ir com suas exigências", disse, nesta quarta-feira, o superintendente de Serviços de Comunicação de Massa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ara Apkar Minassian, em audiência pública sobre o tema na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Nos testes realizados entre 1999 e 2000 pela Anatel em conjunto com as associações representativas das empresas de televisão, o padrão japonês demonstrou-se superior e mais completo do que os concorrentes. Além da imagem de alta definição (HDTV) nos moldes de cinema, o ISDB-T japonês também permite a recepção do sinal digital por celulares e aparelhos móveis instalados em ônibus, trens e automóveis. "O sistema japonês é o que apresenta o melhor e mais flexível pacote", opina o vice-presidente da Sociedade de Engenharia de Televisão (SET), Roberto Franco, que, com a Rede Globo integra o lobby pró-Japão. Apesar da aparente vantagem técnica do ISDB-T, outros fatores passaram a ser considerados a partir deste ano pelas autoridades brasileiras, como os reflexos sobre a produção e a balança comercial. Uma das preocupações do Ministério do Desenvolvimento é proteger a indústria nacional de componentes eletroeletrônicos e aproveitar a ocasião para negociar a atração de fabricantes de semicondutores para o País, promovendo uma espécie de substituição de importações no setor. Foi com esse objetivo em mente que o secretário-executivo do ministério, Benjamin Sicsu, e representantes do Chile, da Argentina e do México embarcaram nesta semana para os Estados Unidos, onde conhecerão de perto o sistema norte-americano, o ATSC. "A médio prazo, os padrões tendem a se equivaler, mas as vantagens econômicas e comerciais obtidas pelo País têm um reflexo duradouro", avalia um dos diretores da Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Marco Aurélio de Almeida Rodrigues. Entre as contrapartidas pleiteadas pelo Brasil estão a liberação do pagamento de royalties, a transferência das novas tecnologias, a produção nacional de componentes eletroeletrônicos e a participação nos fóruns nos quais se discute a evolução dos padrões tecnológicos. Diversas missões estrangeiras já estiveram no Brasil nos últimos meses, tentando influenciar a decisão brasileira, que deve sair em agosto. A Europa, por exemplo, está disposta a promover um intercâmbio científico e tecnológico, além de ter sinalizado com a possibilidade de abrir mão dos royalties pelo uso do seu sistema. Os norte- americanos, por sua vez, já disseram que o Brasil poderia se tornar um exportador dos novos equipamentos de TV para os Estados Unidos caso adote o mesmo padrão. Mais atrasados, os japoneses estiveram nesta semana no Brasil, mas não puderam dar nenhuma garantia. De acordo com a Anatel, critérios técnicos e político-comerciais serão igualmente analisados, mas a aparente contradição entre os dois níveis criou uma polêmica nesta quarta na Comissão de Ciência e Tecnologia. "Qualquer negociação diplomática deve respeitar o modelo de radiodifusão brasileiro", afirmou Roberto Franco, da SET. "Não entendo que seja prudente que as contrapartidas se tornem mais importantes do que a qualidade dos serviços." Para o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Paulo Saad, entretanto, as conseqüências para os consumidores e para a indústria devem ser prioritárias na definição. O representante da Rede Bandeirantes, Miguel Cipola, também alertou para o risco de as empresas de televisão não terem condições de arcar com os investimentos necessários à introdução da tecnologia digital, que, segundo ele, custariam cerca de R$ 1 6 bilhão.